Do szpitali trafi płyn do dezynfekcji od „Belvedere”

Destylarnia wódki „Belvedere” z Żyrardowa przekazała 28 tys. litrów spirytusu do produkcji środków do dezynfekcji. Płyn trafi do ponad 200 szpitali, ośrodków pomocy i służb mundurowych.