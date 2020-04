Minister Kowalski: Zero ustępstw wobec Rosjan. Polska może zająć aktywa Nord Stream

Sąd Arbitrażowy w Sztokholmie po wieloletnim sporze PGNiG z Gazpromem przyznał rację Polsce ws. zawyżonych cen, jakie musieliśmy płacić za gaz na kontrakcie jamalskim. Rosjanie są zobowiązani do obniżki cen gazu zgodnie z ceną rynkową a także, do zwrotu pieniędzy za poprzednie lata. Gazprom jednak nie zmienił sposobu wystawiania faktur i dalej liczy wg zakwestionowanej przez Sztokholm formuły cenowej. Pieniędzy też nie oddał. Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski, mówi, że Polska ma realne szanse wyegzekwowania należnych pieniędzy, choćby przez zajęcie aktywów kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2. Kiedyś udało się to Ukraińcom.