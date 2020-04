Zdaniem obrońców zwierząt minister rolnictwa wykorzystuje demagogiczny argument, by doprowadzić do blokowania interwencji w obronie tych, którzy nie mają głosu – podaje TVN. – Jeżeli „lex Ardanowski" wejdzie w życie, to zwierzęta będą umierały, bo nie będzie komu ich ratować – skomentowała adwokat zajmująca się prawami zwierząt.