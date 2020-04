Europejska Partia Ludowa wystosowała apel do rządu PiS, w którym wspomniano o pomyśle zorganizowania wyborów prezydenckich. Oświadczenie EPL skomentował Andrzej Halicki, który na konferencji prasowej ocenił, że jest to „ostatni z możliwych apeli do rządu polskiego”. – Wycofajcie się z tego szaleństwa – zaapelował do koalicji rządzącej.