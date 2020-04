Donald Tusk nie będzie głosować. Kto go posłucha?

Donald Tusk nie zamierza głosować w wyborach korespondencyjnych na prezydenta Polski. Publicznie ogłosił, że to nie będą to wybory ani wolne, ani równe, ani tajne. I dodał, że przyzwoitość nakazuje, by w nich nie uczestniczyć.