Sekielski: Lord z Żoliborza, namiestnik, Władca Wolski, prze do wyborów i ma wszystkich za nic

Tomasz Sekielski, dziennikarz i reżyser filmu „Tylko nie mów nikomu”, w programie „Sekielski Sunday Night Live”, który prowadzi na Facebooku, przedstawił swój punkt widzenia na temat wyborów prezydenckich. – To co nas czeka w maju to nie będą żadne wybory tylko jakieś kaczory, wyborcza farsa – ocenił.