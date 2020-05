Zbliża się data wyborów prezydenckich i wszystko wskazuje na to, że zostaną one przeprowadzone w sposób korespondencyjny. Poczta Polska rozsyła więc do samorządów informacje w sprawie udostępniania danych osobowych wyborców, ale władze niektórych miast ignorują apele operatora. Nieco inaczej jest w przypadku prezydenta Tomasza Mazowieckiego, który przesłał dane, ale ich de facto nie udostępnił.