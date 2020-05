Podczas piątkowej konferencji prasowej przedstawiciele Lewicy przedstawili Pakiet Pracowniczy, który ma objąć osoby na tzw. umowach śmieciowych. Nawiązano także do zbliżających się wyborów prezydenckich, które zdaniem Włodzimierza Czarzastego nie odbędą się. Zdaniem lidera SLD „nieprzyzwoitym” jest nie reagowanie na to, co obecnie dzieje się w Polsce.