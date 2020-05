Nagły przyrost liczby zgonów na COVID-19 we Włoszech. Z czego wynika?

We Włoszech w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarły 474 osoby. To duży wzrost w porównaniu do poprzednich dni, a zarazem najwyższy dobowy przyrost od 21 kwietnia – podkreśla agencja Reutera. Powodem jest doliczenie zgonów pacjentów z Lombardii, którzy zmarli w kwietniu.