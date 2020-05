– Trzy pierwsze dni maja to święta państwowe, które odnoszą się do wartości najistotniejszych dla tożsamości narodowej Polaków – mówił prezydent w orędziu z okazji Święta 3 Maja. Andrzej Duda podkreślił, jak ważną rolę do spełnienia ma państwo w dobie pandemii koronawirusa.