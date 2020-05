Minister edukacji Dariusz Piontkowski na antenie Polskiego Radia odniósł się do pytań o to, kiedy zostaną otwarte szkoły. Przyznał, że decyzja zostanie podjęta za dwa, trzy tygodnie. Skomentował też planowane otwarcie żłobków i przedszkoli. – 6 maja otwieramy żłobki i przedszkola. To samorządy zdecydują, czy je zamknąć – powiedział Piontkowski.