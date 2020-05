Liczba zakażonych koronawirusem na świecie wzrosła do ponad 3,6 mln osób. W Polsce na COVID-19 zachorowało ponad 14,4 tys. osób, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła we wtorek do ponad 700. Od poniedziałku w naszym kraju weszliśmy w II etap luzowania obostrzeń. Od środy kolejny krok, a w nim. m.in. otwarcie części przedszkoli i żłobków czy udostępnienie rowerów miejskich