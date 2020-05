Od 6 maja otwarte zostały żłobki i przedszkola. To kolejny etap procesu odmrażania gospodarki. Opiekować dziećmi nadal będą musieli się jednak rodzice tych, które powinny uczęszczać do szkoły. Również część rodziców dzieci w wieku przedszkolnym nie zdecyduje się na ich posłanie do placówek. Co wtedy? Czy przysługuje im zasiłek? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.