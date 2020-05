Chociaż data przeprowadzenia wyborów z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa stoi pod znakiem zapytania, w środę 6 maja odbyła się debata prezydencka, którą transmitowała Telewizja Polska. W potyczkach słownych na argumenty wzięli udział wszyscy kandydaci ubiegający się o prezydenturę. – Była taka jedna wypowiedź dość ostra Andrzeja Dudy w stronę Władysława Kosiniaka-Kamysza, co mogłoby sugerować, że prezydent ma wiedzę na temat jakichś badań, które pokazują, że to lider PSL może być jego rywalem w drugiej turze, o ile do niej dojdzie – oceniła dr Ewa Marciniak, politolog z UW.