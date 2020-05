– Wszystko zależy od tego, kiedy Sąd Najwyższy wyda postanowienie, że nie doszło do skutecznego i ważnego wyboru prezydenta i w związku z tym, będzie trzeba te wybory powtórzyć. Najwcześniejszy możliwy termin, to już termin czerwcowy – tak na temat przewidywanej daty wyborów prezydenckich mówił Jacek Sasin. Minister aktywów państwowych był pytany również o wydatki poniesione przez Pocztę Polską w związku z przygotowaniami do głosowania.