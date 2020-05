Fryzjerzy pracują nielegalnie. To powszechne, bo nie mają innego wyjścia

– Tak, jestem świadomy zagrożenia. Tak, wiem, że to nielegalne. Nie, nie przestanę, bo w przeciwnym razie stracę salon, będę musiał wyrzucić pracowników i na marne pójdzie wszystko, co zarobiłem – mówi Jerzy, fryzjer damski, właściciel małego salonu w Łodzi. Podobnie jak on myśli wielu z jego branży.