Gwiazdor grupy Monty Pythona pojechał do Korei Północnej. „Moje uprzedzenia były niesłuszne”

Korea Północna od lat pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych krajów na świecie. Reżim skrupulatnie broni swoich sekretów, a przyjeżdżający tym turyści często widzą tylko to, co chcą im pokazać władze. Swoimi przeżyciami z podróży do ojczyzny Kim Dzong Una postanowił podzielić się Michael Palin, członek legendarnej grupy Monty Pythona.