Fani Kazika już od ponad 10 lat czekają na nową solową płytę artysty. Nadejście nowego krążka zapowiada utwór „Twój ból jest lepszy niż mój”, w którym znalazły się odniesienia do wydarzeń z kwietnia, kiedy to Jarosław Kaczyński odwiedził grób matki, chociaż teoretycznie nie powinien mieć na to zgody.