W poniedziałek 11 maja Tomasz Grodzki rozmawiał z Jarosławem Gowinem na temat nowelizacji prawa wyborczego, która ma być przeprowadzona przed wyborami prezydenckimi. Ich terminu wciąż nie znamy. – Polityka ma to do siebie, że jak mieliśmy za sobą dość obfity i bogaty tydzień, to najbliższy zapowiada się jeszcze bogatszy – stwierdził marszałek Senatu na konferencji.