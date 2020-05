Kaczyński o bracie i początkach PC: Ze względu na deficyty Wałęsy to Lech kierował wtedy „Solidarnością”

Z okazji 30. rocznicy powstania Porozumienia Centrum, Jarosław Kaczyński udzielił TVP Info wywiadu, w którym opowiadał o początkach założonej przez siebie partii. W wywiadzie skrytykował Lecha Wałęsę. Stwierdził też, że na początku lat 90’, kiedy Lech Kaczyński był I wiceprzewodniczącym „Solidarności”, to on „ze względu na pewne deficyty Lecha Wałęsy” na co dzień kierował związkiem.