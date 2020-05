Już w ten weekend w sieci będziemy mogli za darmo obejrzeć najnowszy film braci Tomasza i Marka Sekielskich „Zabawa w chowanego”. To kontynuacja głośnego produkcji „Tylko nie mów nikomu”. Obraz widział już Tomasz Terlikowski. Jak podkreślił, jest on „lepszy i mocniejszy” niż pierwszy film. „Chcę być po stronie ofiar, a nie instytucji” – zaznaczył we wpisie na Facebooku.