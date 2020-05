Jadwiga Emilewicz napisała list do przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego w sprawie usunięcia piosenki Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój” z Listy Przebojów Radiowej Trójki.– Ostatni raz tego typu ingerencji, w coś co nigdy nie może być przedmiotem cenzury, dokonano w 1984 roku – pisze wicepremier wzywając RMN do działania.