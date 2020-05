Niemieckie media piszą o piosence Kazika. „Wszyscy w Polsce wiedzą, o co chodzi”

Afera z usunięciem Listy Przebojów Trójki odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce. Pisało już o niej m.in. BBC, ale sporo uwagi problemowi poświęciły też niemieckie „Frankfurter Allgemeine Zeitung” oraz „Der Tagesspiegel”. Ten pierwszy dziennik zwraca uwagę, że choć w utworze Kazika nie pada nazwisko Jarosława Kaczyńskiego, to wszyscy w Polsce wiedzą, że to on jest bohaterem krytycznego utworu.