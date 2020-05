Rząd wprowadził już w życie trzy etapy łagodzenia restrykcji co oznacza, że czeka nas jeszcze ostatni, czwarty etap. O to, jak ma on wyglądać w praktyce, zapytano Michała Dworczyka. Szef KPRM mówił również o zakupie sprzętu ochronnego oraz uchwale PKW ws. wyborów prezydenckich.