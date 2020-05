Owoce morza to niezliczone bogactwo morskich żyjątek, głównie skorupiaków i mięczaków, które dla części mieszkańców naszej planety stanowią element codziennej diety, a dla innych – rarytas. My Polacy, mimo dostępu do morza nie mamy dostępu do owoców morza „prostu z porannego połowu” ze względu na niskie zasolenie naszego ukochanego Bałtyku. Ale i tak kochamy krewetki, kalmary, mule, przegrzebki, ośmiorniczki, homary, kraby i długo można jeszcze wyliczać.