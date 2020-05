– Minister zdrowia Łukasz Szumowski jest osobą, która walnie przyczyniła się do walki z koronawirusem. To jego decyzje, by kupować sprzęt, gdzie tylko się da doprowadziły do tego, że mieliśmy w służbie zdrowia dużo lepszą sytuację niż znacznie bogatsze od nas państwa – ocenił premier Mateusz Morawiecki.