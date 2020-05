Latkowski kolejny raz apeluje do Szyca: Jeśli zależy ci na dobru dzieci, to opowiedz, co widziałeś

– To nie chodzi o to, że było się tam raz, chodzi o to, że pływało się łódką z pedofilem. Jeśli zależy ci na dobru dzieci, to opowiedz, co widziałeś, weź swój telefon – zaapelował Sylwester Latkowski do Borysa Szyca. Reżyser „Nic się nie stało” tłumaczył, że kontaktował się z wcześniej z aktorem, żeby odniósł się do konkretnych nagrań, których nie pokazał w filmie.