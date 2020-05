Nitras: Sasin uciekł na kwarantannę, jak się dowiedział, że trzeba odpowiedzieć za to, co zrobił z wyborami

– Jacek Sasin uciekł na kwarantannę, jak się tylko dowiedział, że trzeba odpowiedzieć za to, co zrobił z kartami wyborczymi, za to co zrobił z polską pocztą, za to co zrobił polskimi wyborami – powiedział w rozmowie z TVN24 Sławomir Nitras.