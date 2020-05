Elżbieta Witek stwierdziła we wtorek, że została oszukana przez Tomasza Grodzkiego w sprawie ustawy dotyczącej wyborów prezydenckich. Marszałek Senatu poczuł się wywołany do tablicy i postanowił odpowiedzieć na słowa marszałek Sejmu. Zaapelował przy tym o to, by polityk PiS „nie dyktowała senatorom, jak mają sobie radzić w Senacie”.