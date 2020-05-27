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Forum Wprost

Kazik zdjął nam maseczki

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Gdyby nie wielki trójkowy bunt, nie byłoby protestów pod radiem, a przy ich okazji – karania uczestników mandatami za nieprzestrzeganie zasad społecznego dystansu – co robiło wrażenie dopiero w zestawieniu z odbywającymi się w tym samym czasie wiecami obecnego prezydenta, w trakcie których ludzie podchodzili do siebie dużo bliżej i nikt ich z tego powodu nie spisywał.
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  • bez-nazwy   IP
    Ta piosenka wcześniej pokazała na czym polega cały pic
    HUMANOIDY - HUMANOIDS - гуманоиды
    youtube.com/watch?v=b6njNLFhha0

    Вечером под белыми березами
    Высший гуманоидный совет
    Озадачил всех воров вопросами:
    Выбрать для войны приоритет.

    А приоритеты-то известные,
    Самый быстрый — просто убивать!
    Мировые войны, войны местные —
    Вот где можно грабить, воровать!

    Можно грабить без кровопускания,
    Но уйдет на это больше лет.
    Алкоголь, табак и наркомания —
    Геноцид — крутой приоритет!

    Есть приоритет давно проверенный:
    Ссуду дать под бешеный процент.
    Будут все в долгах, уж будь уверен ты,
    Дети, внуки, даже президент!

    Можно перессорить все конфессии.
    Бог один, а вот религий — тьма!
    Источник teksty-pesenok.ru
    Создавать духовную агрессию,
    Разделять и властвовать в умах.

    Есть приоритет хронологический:
    Взять архивы все переписать,
    Чтобы ход событий исторических
    Русскому народу переврать!

    Чтобы высший методологический
    У людей отнять приоритет,
    На полянке заседал космический,
    Этот гуманоидный совет.

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