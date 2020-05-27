Gdyby nie wielki trójkowy bunt, nie byłoby protestów pod radiem, a przy ich okazji – karania uczestników mandatami za nieprzestrzeganie zasad społecznego dystansu – co robiło wrażenie dopiero w zestawieniu z odbywającymi się w tym samym czasie wiecami obecnego prezydenta, w trakcie których ludzie podchodzili do siebie dużo bliżej i nikt ich z tego powodu nie spisywał.
Kazik zdjął nam maseczki
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Komentarze
HUMANOIDY - HUMANOIDS - гуманоиды
youtube.com/watch?v=b6njNLFhha0
Вечером под белыми березами
Высший гуманоидный совет
Озадачил всех воров вопросами:
Выбрать для войны приоритет.
А приоритеты-то известные,
Самый быстрый — просто убивать!
Мировые войны, войны местные —
Вот где можно грабить, воровать!
Можно грабить без кровопускания,
Но уйдет на это больше лет.
Алкоголь, табак и наркомания —
Геноцид — крутой приоритет!
Есть приоритет давно проверенный:
Ссуду дать под бешеный процент.
Будут все в долгах, уж будь уверен ты,
Дети, внуки, даже президент!
Можно перессорить все конфессии.
Бог один, а вот религий — тьма!
Источник teksty-pesenok.ru
Создавать духовную агрессию,
Разделять и властвовать в умах.
Есть приоритет хронологический:
Взять архивы все переписать,
Чтобы ход событий исторических
Русскому народу переврать!
Чтобы высший методологический
У людей отнять приоритет,
На полянке заседал космический,
Этот гуманоидный совет.