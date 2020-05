Chociaż 10 maja wybory prezydenckie nie doszły do skutku, to nie zmienia to faktu, że Poczta Polska poniosła olbrzymie koszty związane z organizację głosowania. Doniesienia medialne mówią o nawet 68 mln złotych, a opozycja zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie dystrybucji kart do głosowania.