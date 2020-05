Duda skończy jak Komorowski? „Te same błędy, gafy, pycha i zjazd w sondażach”

Jeszcze miesiąc temu Andrzej Duda wydawał się pewniakiem do wygrania wyborów prezydenckich. Dzisiaj jego kampania stoi w miejscu, sondaże pikują, a on sam jest na najlepszej drodze do podzielenia losu Bronisława Komorowskiego z 2015 roku.