Podczas czwartkowej sesji Q&A z Andrzejem Dudą padło pytanie o to, jak prezydentowi udało się rzucić palenie. Głowa państwa zdradziła swój sposób na zerwanie z nałogiem, któremu towarzyszyły jednak skutki uboczne. Mimo to polityk jest dumny ze swojego osiągnięcia i twierdzi, że traktuje to jako „osobisty sukces”.