Obecnie najbardziej prawdopodobnym terminem wyborów prezydenckich wydaje się 28 czerwca, o czym mówił również Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL wskazał, co jest konieczne do tego, by zorganizować głosowanie właśnie za miesiąc. – To nie opozycja organizuje wybory, tylko rządzący – podkreślił kandydat na prezydenta.