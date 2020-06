Zbyt wiele osób zmarło przedwcześnie, a Szwecja powinna zrobić więcej, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa na wczesnym etapie – stwierdził w wywiadzie udzielonym szwedzkiemu radiu publicznemu główny epidemiolog tego kraju Anders Tegnell. To on stał za strategią Szwecji, która – w przeciwieństwie do reszty świata – przyjęła liberalny model walki z pandemią SARS-CoV-2.