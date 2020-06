– Nie wolno ci brać żadnej szczepionki, bo są w nich nanotechnology, chipy. W tych chipach sterowanie człowiekiem. To, co nawciskali nam w szkołach, to jedno wielkie kłamstwo – mówi Agnieszka C. w rozmowie z 16-letnim synem. Kobieta uciekła z domu zabierając 8-letnią córkę. Zamieszkała u mężczyzny, który twierdzi, że jest „Nowym Duchem”.