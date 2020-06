Podczas obrad przyczepił sobie przepychacz do sedesu do czoła. „Radnych odwiedził jednorożec”

Poniedziałkowe obrady Rady Miasta w Skarżysku Kamiennej przejdą do historii. To za sprawą Mikołaja Kwaśniaka z PO, który przyczepił sobie do czoła przepychacz do sedesu. Jego zachowanie oburzyło innych radnych, ale sam zainteresowany znalazł wytłumaczenie tego dziwnego gestu.