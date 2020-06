„Chamska hołota”. Horała: To nie są słowa wulgarne. Były adekwatne do zachowania opozycji

Marcin Horała broni słów Jarosława Kaczyńskiego o „chamskiej hołocie”, które padły w stronę posłów opozycji w trakcie debaty o wotum nieufności dla ministra zdrowia. – To nie są słowa wulgarne. One były adekwatne do zachowania opozycji – przekonywał polityk PiS