Przed włączeniem się Rafała Trzaskowskiego do walki o fotel prezydenta to Szymon Hołownia był wymieniany jako jeden z najpoważniejszych kontrkandydatów Andrzeja Dudy. Teraz były dziennikarz musi bardzo się napracować, by wejść do drugiej tury, o czym sam otwarcie mówi. – Słyszałem już poważnych ludzi, że nie mam szans być powyżej szóstego miejsca – dodawał.