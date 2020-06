Chociaż biskup Edward Janiak jest oskarżany o tuszowanie pedofilii w swojej diecezji, to hierarcha zdaje się nic nie robić sobie ze stawianych mu zarzutów. Świadczy o tym list duchownego, jaki ten wystosował do wiernych. Do zawartych w nim słów odniósł się już Tomasz Terlikowski, zarzucając biskupowi „wycieranie sobie twarzy” Trójcą Świętą.