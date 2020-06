Wejście do butiku Jessiki Mercedes zostało zniszczone. „Rozumiem wszystko, ale to jest k*rwa przegięcie”

Jessica Mercedes, promując swoją markę Veclaim, zapewniała, że wszystkie ubrania są szyte w Polsce. Gdy okazało się, że niektóre sprzedawane przez nią t-shirty powstają na bazie koszulek firmy Fruit of the Loom, w mediach społecznościowych zawrzało. Po kilku tygodniach od wybuchu afery, którą określa się mianem „metkowej”, w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia, na których widać, że wejście do butiku Veclaim zostało zniszczone.