– Dla mnie nieważne jest, kto będzie ten urząd (prezydenta - red.) pełnił. Ważne, żeby to była osoba, która będzie stała na straży konstytucji i żeby nie był to pan prezydent Duda, bo to kompromitacja dla naszego kraju - stwierdziła w wywiadzie dla VideoKOD Małgorzata Kidawa-Błońska. Przyznała też, że „wywaliła” majowe wybory.