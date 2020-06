W najnowszym „Trafionym Zatopionym” punktujemy polityków, którzy dużo obiecują w czasie kampanii. Jedni tak jak Jadwiga Emilewicz proponują bony o wartości 1000 złotych, by za chwilę się z nich wycofać, inni tak jak Rafał Trzaskowski chwalą program 500 plus, choć wcześniej go krytykowali.