Stanisław Żółtek: 500 plus to zwykłe złodziejstwo, rząd jest jak paser

– 500 plus to zwykłe złodziejstwo, ukradzenie jednemu i danie innemu. Jak się kradnie, rozdziela innym, a część sobie zostawia oczywiście, to jest zwykłe paserstwo. Mówię o rządzie polskim, jest jak paser – powiedział w rozmowie z Polsat News kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek.