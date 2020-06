Do wyborów prezydenckich pozostały nieco ponad dwa tygodnie i na razie wszystko wskazuje na to, że o stanowisko głowy państwa powalczą Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. O ile Szymon Hołownia początkowo zyskiwał poparcie, to włączenie się do walki prezydenta Warszawy osłabiło notowania bezpartyjnego kandydata.