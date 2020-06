MSZ w Pradze studzi zapędy Czechów, którzy mieliby ochotę już w ten weekend udać się do Polski m.in. po zakupy do przygranicznych miejscowości. Wszystko przez różnicę terminów - Polska otwiera granice w nocy z 12 na 13 czerwca, ale Czesi będą mogli wracać do kraju bez konieczności poddawania się kwarantannie po wyjeździe do Polski dopiero od 15 czerwca.