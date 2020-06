Co oznacza LGBT, LGBTQ, LGBTI czy LGBT+? Wyjaśniamy

Co oznacza LGBT i szersze warianty LGBTQ i LGBTI? To terminy, które odnoszą się do osób identyfikujących się jako lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, queer, interpłciowe oraz takie, które nie są pewne swojej tożsamości seksualnej. Poniżej wyjaśniamy wszystkie terminy, które mogą być dla wielu osób niezrozumiałe.