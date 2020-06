– Jeśli przez to, co się wydarzyło, choć jedno dziecko popełni samobójstwo, to wy macie krew na rękach – mówiła w trakcie konferencji przed Pałacem Prezydenckim Aneta Sulwińska, mama geja. W poniedziałek mamy osób LGBT pojawiły się pod siedzibą głowy państwa, by wyrazić sprzeciw wobec twierdzeń, powtarzanych w trakcie kampanii m.in. przez Andrzeja Dudę, że „LGBT to nie ludzie, to ideologia”.