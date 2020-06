We wtorek po godz. 13 media obiegła informacja o samopodpaleniu, do jakiego doszło pod pomnikiem Armii Krajowej nieopodal Sejmu. Na dramatyczny krok zdecydował się 48-latek, którego przetransportowano do szpitala. O problemach syna opowiedziała w rozmowie z „Super Expressem” matka mężczyzny.