Wójt z PiS w liście do RPO: Ideologia LGBT to szatańskie opętanie, seks i erotyzm

„Obecny świat znajdujący się pod wpływem >>ideologii LGBT<< został opętany przez szatana, erotyzm i seks. Patrząc na to, co obecnie się dzieje można przypuszczać, że dzisiejszą ludzkość spotka kara większa od tej jaka spotkała Sodomę i Gomorę” – napisał w liście do RPO Adama Bodnara Andrzej Głaz, wójt Tuszowa Narodowego na Podkapraciu.